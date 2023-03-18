Черное море назвали самым слабым местом НАТО у границ России

Черное море является самым слабым местом на восточном фланге НАТО. Несмотря на то, что регион имеет «стратегическое значение» для альянса, военный беспилотник – это, вероятно, далеко не все, что США там потеряли, сообщил американский телеканал NBC.

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«Черное море некоторые иногда называют "потенциальной пороховой бочкой". По своей площади оно немного больше Калифорнии, и выход к нему имеют шесть стран – Турция, Румыния и Болгария, являющиеся членами НАТО, а также Грузия и Украина, которые считаются партнерами альянса, но формально не входят в его состав, и Россия. Одно время США помогали союзникам поддерживать их присутствие в Черном море и проводили там учения, но администрация Байдена вывела американские корабли из этого района. В настоящее время Турция не позволяет военным кораблям заходить в море через пролив Босфор, который она контролирует», — отметил репортер Фил МакКосленд.

По словам сенатора Джинн Шейхин, ситуация с беспилотником доказала отсутствие комплексного подхода США к этому региону. У американских кораблей нет даже возможности поднять обломки этого беспилотника. Единственный союзник по НАТО, который мог бы это сделать, – Турция, старающаяся сохранять дружелюбные отношения с Москвой.

«На той стороне НАТО нет – из-за слабости Болгарии и Румынии, а также неуступчивости Турции. По этой причине присутствия НАТО в Черном море нет», — считает бывший британский офицер Глен Грант, который работал военным инструктором и консультантом на Украине и в Болгарии.

Бывшие сотрудники органов нацбезопасности, действовавшие в регионе, тоже заявили, что уровень вложений США и НАТО в Черное море не соответствует его стратегической важности. А представитель НАТО, пожелавший остаться неназванным, подчеркнул, что регион Черного моря имеет «стратегическое значение» для альянса.

Принимая во внимание зерновое соглашение, заключенное между РФ и Украиной при посредничестве Турции и ООН, внимание к Черному морю будет приковано еще довольно продолжительное время, резюмировал репортер.