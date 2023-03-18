Экономисты выяснили, что россиян больше заботит сохранность накоплений, а не их доходность

Свыше четверти граждан РФ предпочитают хранить свои сбережения в наличной форме, вкладывать средства в акции и ценные бумаги считают допустимым для себя только 6% опрошенных. Большинство россиян не имеют практики диверсификации активов и выгодность инвестиций видят не столько в получении дополнительного дохода, сколько в сохранности накоплений. Об этом говорится в докладе факультета социальных наук НИУ ВШЭ «Как россияне справляются с новым кризисом: социально-экономические практики населения», передает ТАСС.

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«Предпочтения россиян по форме сбережений неизменны уже много лет: большинство полагает, что деньги лучше откладывать либо в наличной форме (26%), либо на банковский депозит (23%) или вкладывать в покупку недвижимости, дорогой техники (26%)», — говорится в докладе.

Граждане РФ в противовес экономической теории видят прямую связь между надежностью и выгодностью вложений. По мнению опрошенных, наиболее выгодны инструменты, которые являются самыми надежными, и наоборот. Это означает, что для большинства людей выгодность инвестиций заключается не столько в получении дополнительного дохода, сколько в сохранности накоплений, отметили эксперты.

В ходе опроса, который проводился в октябре 2022 года, выяснилось также, что более обеспеченные россияне не изменили свое поведение в отношении денежных сбережений: они тратят и откладывают примерно столько же, сколько и раньше. Малообеспеченные тоже остались верны своей позиции — не копить деньги, а тратить, иначе они обесценятся. За покупку акций, ценных бумаг или инвестирование в открытие или развитие собственного бизнеса высказались только 6% и 8% из 2 тысяч опрошенных соответственно.

Авторы исследования обратили также внимание, что несмотря на то, что вопрос допускал любое количество ответов, большинство респондентов выбрали только один. Это, по мнению экспертов, говорит об отсутствии у россиян практики диверсификации активов. Почти 60% опрошенных выбрали один вариант инвестстратегии, 27% — ни одного и лишь 13% — два варианта и более.

