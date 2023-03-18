Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки

Срок зерновой сделки, истекающей 19 марта, продлен после переговоров со сторонами: Россией и Украиной. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

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«В результате наших переговоров с обеими сторонами мы обеспечили продление срока действия соглашения, которое истекает 19 марта», — сообщил Эрдоган в ходе церемонии открытия замка Седдюльбахир и государственной дороги Галлиполи-Эджеабат.

Он также поблагодарил ООН за усилия по продлению этих договоренностей.

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Она состоит из двух частей: соглашений о вывозе украинского зерна по Черному морю из трех портов и меморандума, подписанного РФ и ООН, о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений. Первая часть сделки была рассчитана на 120 дней с возможностью автоматического продления, если не будет возражений сторон, вторая — на три года. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.

