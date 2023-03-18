Клиенты выносят европейские и американские банки

Попытки властей США и Европы убедить публику, что с банками все в порядке, особых успехов пока не принесли. Вчера финансовые акции вновь были лидерами падения, клиенты продолжали опустошать свои счета, а банкам требовалось все больше ликвидности.

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