Финансовые рынки Фондовый рынок США

Клиенты выносят европейские и американские банки

Глеб Баранов
18 марта 2023, 09:47

Паника вокруг банков продолжилась в пятницу в Европе и США с новой силой. Их акции сбрасывали, а средства с депозитов уходили в фонды гособлигаций и денежного рынка. Последние показали на этой неделе максимальный приток со времен локдаунов начала пандемии.

Коллаж: Тамара Ларина