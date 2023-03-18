Минобороны оценило суточные потери противника в зоне спецоперации

За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли поражение 89-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 107-ми районах, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Вблизи поселения Тоненькое ДНР российские военные ликвидировали пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ.

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«На Купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила противника в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Котляровка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих и три автомобиля», — сообщил Конашенков.

На Красно-Лиманском направлении, по его словам, были ликвидированы свыше 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также самоходная гаубица «Гвоздика». На Донецком направлении уничтожено до 120-ти военнослужащих противника, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две боевые машины РСЗО «Ураган», а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли поражение ВСУ в районах Новомихайловки и Угледара ДНР, а также Левадного и Орехова Запорожской области. За сутки на данных направлениях уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих и два пикапа. На Херсонском направлении были ликвидированы свыше 25-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля и две гаубицы Д-30.

За прошедшие сутки, по данным Минобороны, российские средства ПВО сбили 15 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Смерч» и «Ураган», а также девять украинских беспилотников.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 402 самолета, 221 вертолет, 3457 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8330 танков и других боевых бронированных машин, 1066 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4381 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8996 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

