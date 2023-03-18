Минобрнауки определило число бюджетных мест в российских вузах

Две трети российских выпускников смогут рассчитывать на бесплатное обучение в отечественных вузах в текущем году, это на 3% больше, чем в 2022 году. Всего на 2023-2024 учебный год предусмотрено более 590 тыс. бюджетных мест, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.

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«Почти 64% выпускников школ 2022 года имели возможность поступить на бюджетные места. А в 2023 году уже 67% ребят смогут рассчитывать на бесплатное обучение в вузе», — отметили в министерстве.

Всего, по данным ведомства, в российских университетах на 2023-2024 учебный год предусмотрено более 590 тыс. бюджетных мест, свыше 73% из них — в региональных вузах. Это более чем на 2 тыс. больше, чем в 2022-2023 учебном году и на 11,5 тыс. больше, чем в 2021-2022-ом.

По итогам приемной кампании 2022 года наибольшей популярностью среди абитуриентов пользовались направления: «Здравоохранение» (зачислено 50 467 человек), «Информатика и вычислительная техника» (45 249), «Педагогическое образование» (40 843), «Юриспруденция» (37 728) и «Экономика» (29 579).

