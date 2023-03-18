«Можете хоть локти стереть»: Кадыров ответил «гаагским тунеядцам»

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге считает, что жители Донбасса, включая детей, должны были умереть под бомбами ВСУ и ни в коем случае не покидать опасные зоны, и спасение детей классифицируется ими как депортация. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал выдачу этим судом ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой «до смешного абсурдной» новостью и почеркнул, что «гаагские тунеядцы» могут «хоть локти стереть, расписывая ордера», так как это «погоду не меняет».

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«За этих детей, товарищи гаагские тунеядцы, вы Владимира Владимировича на Нобелевскую премию мира должны были выдвинуть. Уж мы в России детей Донбасса и приютили, и накормили, и в школы определили. А вы даже украинских беженцев по-человечески принять не смогли всем Евросоюзом. Хотя что с вас взять? Международная судебная инстанция показала, что она не имеет независимого статуса, а ловко прогнулась под заокеанского хозяина, впопыхах выполняя его команды», — написал в Telegram-канале Кадыров.

Международный уголовный суд выдал 17 марта ордер на арест Путина и Львовой-Беловой по обвинению в «незаконной депортации» украинских детей. Комментируя это решение, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не признает юрисдикцию МУС. В посольстве РФ в Вашингтоне назвали это решение «беспрецедентной правовой вакханалией», а зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в соцсети, что «нет необходимости объяснять, ГДЕ следует использовать эту бумагу» и сопроводил твит эмодзи туалетной бумаги.

