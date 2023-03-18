«Можете хоть локти стереть»: Кадыров ответил «гаагским тунеядцам»

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге считает, что жители Донбасса, включая детей, должны были умереть под бомбами ВСУ и ни в коем случае не покидать опасные зоны, и спасение детей классифицируется ими как депортация. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал выдачу этим судом ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой «до смешного абсурдной» новостью и почеркнул, что «гаагские тунеядцы» могут «хоть локти стереть, расписывая ордера», так как это «погоду не меняет».
«За этих детей, товарищи гаагские тунеядцы, вы Владимира Владимировича на Нобелевскую премию мира должны были выдвинуть. Уж мы в России детей Донбасса и приютили, и накормили, и в школы определили. А вы даже украинских беженцев по-человечески принять не смогли всем Евросоюзом. Хотя что с вас взять? Международная судебная инстанция показала, что она не имеет независимого статуса, а ловко прогнулась под заокеанского хозяина, впопыхах выполняя его команды», — написал в Telegram-канале Кадыров.
Международный уголовный суд выдал 17 марта ордер на арест Путина и Львовой-Беловой по обвинению в «незаконной депортации» украинских детей. Комментируя это решение, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не признает юрисдикцию МУС. В посольстве РФ в Вашингтоне назвали это решение «беспрецедентной правовой вакханалией», а зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в соцсети, что «нет необходимости объяснять, ГДЕ следует использовать эту бумагу» и сопроводил твит эмодзи туалетной бумаги.