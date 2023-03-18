Вчерашнее падение рынка фактически началось в четверг, хотя индексы и закрыли тот день в плюс, отметившись быстрым разворотом от падения к росту на покрытии коротких позиций медведями. Тем пришлось отойти в сторону на фоне громкой попытки спасения First Republic Bank. Но уже на постмаркете акции банков полетели вниз.
Швейцария приготовила план «А»
Основные фондовые индексы США завершили пятницу падением, а акции банков – обвалом. Рынок готовился к выходным: пошел слух, что на них можно ждать новостей о развитии банковского кризиса. А в Европе закручивается интрига вокруг будущего Credit Suisse Group.
imago images/Andreas Haas
Реклама
Новости партнеров