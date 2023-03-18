Швейцария приготовила план «А»

Вчерашнее падение рынка фактически началось в четверг, хотя индексы и закрыли тот день в плюс, отметившись быстрым разворотом от падения к росту на покрытии коротких позиций медведями. Тем пришлось отойти в сторону на фоне громкой попытки спасения First Republic Bank. Но уже на постмаркете акции банков полетели вниз.

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