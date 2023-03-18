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Швейцария приготовила план «А»

Глеб Баранов
18 марта 2023, 14:23

Основные фондовые индексы США завершили пятницу падением, а акции банков – обвалом. Рынок готовился к выходным: пошел слух, что на них можно ждать новостей о развитии банковского кризиса. А в Европе закручивается интрига вокруг будущего Credit Suisse Group.

imago images/Andreas Haas