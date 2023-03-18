«Сам. За рулем»: глава Севастополя сообщил о приезде Путина в Крым

Президент РФ Владимир Путин приехал в Севастополь в день празднования девятой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев, подчеркнув, что приезд главы государства был неожиданным и все уже было готово для общения с президентом по видеосвязи.

Статья по теме: В России выросло число граждан, положительно оценивающих присоединение Крыма «Наш президент Владимир Владимирович Путин умеет удивлять. В хорошем смысле. Сегодня мы должны были открывать детскую школу искусств в Херсонесе. Все было готово для видеоконференции и доклада президенту по спецсвязи. А Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулем», — сообщил Развожаев. Вместе с митрополитом Тихоном (Шевкуновым) президент осмотрел новую детскую школу искусств и детский центр «Корсунь» — первую часть масштабного проекта историко-археологического парка «Херсонес Таврический». «Уникальная идея митрополита Псковского и Порховского Тихона, которую поддержал президент, реализуется невероятными темпами, благодаря военным строителям», — отметил Развожаев.

