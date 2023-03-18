Легкий самолет полностью из отечественных комплектующих создадут в МАИ

На базе самолета МАИ-411, разработанного в Отраслевом специальном конструкторском бюро экспериментального самолетостроения Московского авиационного института (МАИ), будет создана новая модель с отечественными комплектующими. Производство нового самолета «Альфа-КМ» планируется наладить в ближайшие годы на Кизлярском электромеханическом заводе, сообщили в пресс-службе МАИ.

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«Альфа-КМ, как и МАИ-411, будет рассчитан на четырех человек. Новая модель получит российскую бортовую электронику и отечественные двигатели. А еще за счет широкого использования композитных материалов масса самолета будет снижена на 350 кг (взлетная масса МАИ-411 — 1250 кг)», — уточнили в институте.

«Альфа-КМ» сохранит важную особенность МАИ-411 — встроенную парашютную систему. Это значит, что в случае аварии, самолет сможет приземлиться при помощи парашюта.

Ранее в МАИ сообщили, что дагестанский Концерн КЭМЗ наладил производство многоцелевого самолета МАИ-411. Его фюзеляж по габаритам сравним с внедорожником, он летает на высоте 4200 метров на расстояние до 1500 километров. На одном баке обычного бензина АИ-95 на нем можно слетать из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. Для его посадки не нужен асфальт, так как самолет может приземляться на грунтовую площадку. Также ему не нужны стремянки и подножки. Новый самолет может быть востребован в сфере авиаперевозок, при обучении летчиков, в воздушном патрулировании, при проведении аэросъемки и в авиатуризме.

