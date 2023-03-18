В Москве в 2023 году начнут производить больше видов безглютеновой выпечки - Овчинский

Предприятие «Другой хлеб» планирует расширить ассортимент полезной выпечки в 1,5 раза. Среди продукции появятся несколько новых видов хлеба, в том числе без продуктов животного происхождения, а к Пасхе начнут поставки куличей. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Предприятие «Другой хлеб» работает в Москве с 2019 года и производит бельгийские вафли и хлеб для диетического питания. Продукцию изготавливают без контакта с продуктами, содержащими глютен. В 2022 году выручка компании выросла в 2,5 раза по сравнению с годом ранее.

За три года с начала работы производственный цех предприятия вырос с 25 кв.метров до 200 кв.метров, отметила основательница компании Виктория Дудковская. «В прошлом году мы стали использовать вафельницу-конвейер, которая увеличила количество выпекаемых вафель за смену практически в 100 раз», – добавила она.

Руководитель департамента напомнил, что в столице хлеб и хлебобулочные изделия изготавливают 70 предприятий, на которых занято свыше 13 тысяч человек. Правительство города оказывает поддержку промышленникам в виде помощи в поиске поставщиков и партнеров, предоставления льгот, субсидий и займов.