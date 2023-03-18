В России выросло число граждан, положительно оценивающих присоединение Крыма

В правильности решения о принятии Крыма в состав России уверены абсолютное большинство россиян – 86%. При этом, по данным опроса ВЦИОМ, 67% соотечественников заявили о безусловной поддержке этого события, что на 10% выше, чем двумя годами ранее (57% в 2021 году). Главный аргумент, который приводит данная группа опрошенных, заключается в том, что «Крым – исконно русская земля» (53%), сообщили в пресс-службе ВЦИОМ.

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«Отношение россиян к вхождению Крыма в состав России преимущественно положительное (85%), с полной уверенностью об этом заявили более половины опрошенных – 63% (+17% к данным 2021 г.). Об отрицательном отношении высказались 9% (в 2021 г. – 13%)», — добавили во Всероссийском центре изучения общественного мнения.

Выросло также количество тех, кто испытывает гордость, когда слышит о воссоединении Крыма с Россией (56%, +8% за два года) и только 5% заявили, что это событие вызывает негативные эмоции: разочарование (3%) и осуждение (2%). Каждый пятый респондент признался, что не испытывает по этому поводу никаких чувств (22%, -5% за два года).

В числе положительных последствий «крымской весны» почти четверть опрошенных назвали появление нового туристического направления, 18% — безопасность военно-морской базы, 9% — восстановление территориальной целостности России, по 7% — расширение территории страны и возвращение русскоязычного населения на Родину.

