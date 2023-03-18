Власти Ирана заявили о готовности к отмене виз для туристов из России

Тегеран готов ввести безвизовый режим для индивидуальных туристов из России, правда, для этого потребуется некоторое время. Система безвизовых групповых поездок заработает уже этой весной. Об этом в интервью ТАСС заявил замминистра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Шалбафиян.

Статья по теме: Россия и Иран вышли на рекорд. Что впереди?

«Этот вопрос требует времени, но мы готовы к этому», — ответил Шалбафиян на вопрос о готовности к введению безвизового режима для индивидуальных туристов из России.

Система безвизовых групповых поездок между странами, по его словам, уже проработана, сейчас проводится подтверждение списков турагентств в России и в Иране. Предположительно, уже этой весной система начнет действовать.

Замминистра также отметил, что за предыдущие восемь месяцев Иран посетили 3,6 млн туристов. В стране, по его словам, «очень безопасно» и нет причин для волнений. Шалфабиян уточнил, что в данный момент для въезда в Иран нужно предоставить доказательство вакцинации двумя дозами вакцины против COVID-19 или результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до поездки. Вакцина «Спутник V» в стране принимается.

«У нас сейчас есть 11 авиарейсов между Тегераном и Москвой. Скоро будут рейсы из Ирана в Казань и в Санкт-Петербург», — добавил замминистра.

Чиновник также сообщил, что в стране уже в скором времени может быть запущена платежная система «Мир».

