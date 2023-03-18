«Замести под ковер не удастся»: МИД ответил на отказ Дании допустить РФ к расследованию диверсий

Министерство иностранных дел России продолжит добиваться от Дании ответов на поставленные ранее вопросы, вопреки очередному отказу Копенгагена допустить страну к расследованию по «Северным потокам». «Замести под ковер» этот вопрос не удастся, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

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«Хорошо известно, что Дания на протяжении двух с половиной лет намеренно затягивала рассмотрение вопроса с предоставлением компании "Норд Стрим 2 АГ" разрешения на строительство газопровода "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне королевства. Весьма показательное отношение. Очевидно, еще тогда Копенгаген отрабатывал указания своих заокеанских покровителей. На этот раз глава внешнеполитического ведомства Дании назвал вещи своими именами. Копенгаген, столь рьяно защищающий интересы США в Европе, изначально не был заинтересован в проведении расследования, которое могло бы пролить свет на истинных исполнителей и заказчиков терактов», — говорится в комментарии МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что на сегодняшний день ни на одно из многочисленных обращений датские власти так ничего вразумительного и не ответили, при том, что именно Россия, как собственник газопроводов, является потерпевшей стороной. МИД уверен, что только всестороннее и открытое международное расследование с обязательным участием российских представителей способно предоставить «достоверные и объективные данные о причинах, исполнителях и заказчиках диверсий».

«Несмотря на отказ датской стороны в совместном расследовании диверсий, МИД России продолжит добиваться от Копенгагена ответов на поставленные ранее вопросы. Замести под ковер этот вопрос не удастся», — добавила Захарова.

