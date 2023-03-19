«Абсолютно спонтанно»: Песков рассказал о поездке Путина в Мариуполь

Президент РФ Владимир Путин во время рабочей поездки в Мариуполь двигался фактически без кортежа, с соблюдением всех правил дорожного движения. Многое из этой поездки не было запланировано, а поход в гости к жителю произошел «абсолютно спонтанно», заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Что самое интересное, как такового кортежа не было. Была очень компактная группа машин с президентом. В одной из них он сам был водителем. И машины двигались по Мариуполю, — а президент проехал по городу, все посмотрел, — полностью соблюдая правила дорожного движения», — рассказал Песков.

Он отметил, что даже на видео заметно, как президент останавливается у знака «Уступи дорогу». И никакие передвижения, ни транспорта, ни людей, по словам Пескова, на это время не блокировались. Он также напомнил, что президент любит водить машину и часто это делает.

«Изначально в плане было только посещение жилого комплекса, а, конечно, ни общение с гражданами, ни поход в гости — этого не планировалось. Все это было абсолютно спонтанно», — заявил Песков.

Также, по его словам, «спонтанно абсолютно» президент посмотрел стелу, памятник героям Великой Отечественной войны и парк, который выходит на яхт-клуб. При этом поездка оказалась полноформатной, так как глава государства «получил доклад от курирующего вице-премьера о развитии городского хозяйства, дорог, восстановлении разрушенных зданий, сколько работает человек, как обеспечиваются условия работы, как подвозятся строительные материалы», добавил Песков.