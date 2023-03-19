Достигнуты серьезные успехи оперативного уровня: Рожин о результативности ЧВК «Вагнер» в ходе СВО

ЧВК «Вагнер» добилась множества крупных побед и успехов оперативного уровня за время участия в СВО, а руководство компании реализовало несколько крайне удачных инициатив и проектов. Такое мнение озвучил военный обозреватель Борис Рожин.

«Оркестр» присоединился к боевым действиям в рамках СВО 19 марта. Сейчас формирование является одним из наиболее боеспособных российских подразделений.

Рожин указал, что «музыканты» провели целую серию успешных операций по освобождению городов и деревень Донбасса. Кроме того, они нанесли весомые потери наиболее боеспособным соединениям украинской армии:

«За прошедший год были достигнуты серьезные успехи оперативного уровня. Были взяты крупные населенные пункты, были разгромлены противостоящие части противника, которые понесли большие потери, чем наступающие. И в целом ситуация для врага на тех участках, где участвовала ЧВК «Вагнер», ухудшилась. Это мы видим не только в историях с Попасной, с Соледаром, но и сейчас под Артемовском, где ситуация для противника складывается самым неблагоприятным образом. Поэтому достижения более чем значимы».

Кроме того, военный обозреватель напомнил и об удачной инициативе руководства «оркестра» по набору бойцов из числа заключенных. Он отметил, что результативность и значимость программы признали не только отечественные, но и зарубежные эксперты:

«Стоит выделить и реализованный в ЧВК «Вагнер» проект по привлечению заключенных к боевым действиям. Практика получилась в целом удачной. Это отметили практически все: и с той стороны отмечают, и с нашей. Этот проект оказался успешным, и я думаю, что в дальнейшем он будет применяться в СВО».

Спикер отметил, что сейчас «музыканты» пользуются большой популярностью во всем мире. Слава является главным подтверждением их высокой эффективности и боеспособности.

«Сейчас уже можно смело говорить, что это самая известная ЧВК в мире. Все это поспособствовало раскрутке бренда, который сейчас знаменита на всем земном шаре, что выливается в различные контракты, заключенные за пределами страны. Опять же, это было невозможно, если бы за медиаобразом не стояла реальная работа», — заключил Рожин.