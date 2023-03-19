Финансист объяснил, почему не надо бояться цифровой пенсии

В Центробанке и Минфине обсуждают возможность предоставить россиянам право выбора формы получения пенсии, в том числе в цифровых рублях при введении этого нового платежного средства. Как пояснил агентству «Прайм» завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица, цифровой пенсии пугаться не стоит, она не может «сгореть» или «обнулиться», так как цифровые рубли токенизированы.

Статья по теме: Госдума построила платформу для цифрового рубля

«Такая пенсия не может "сгореть" и у нее не будет какого-либо "срока годности". Цифровые деньги получат уникальный идентификатор, по которому можно отследить всю историю транзакции. Пока что сроки ввода цифровой пенсии не определены», — сообщил Перепелица.

Он пояснил, что переход на цифровые выплаты предполагается исключительно по желанию пенсионеров — точно так же, как сейчас они могут выбирать между получением пенсии через «Почту России», либо банковский счет. Согласно планам ЦБ, в цифровых рублях можно будет получать не только пенсии, но и зарплаты.

Финансист предположил, что сначала власти введут переходный период, предложив пенсионерам выбрать вариант счета: цифровой или обычный. Расчеты, по его мнению, будут проводится через систему быстрых платежей, классическим банковским переводом и через карты банков. Также в рамках переходного периода, россиянам, возможно, предложат перевести средства с банковских вкладов в цифровой рубль, предлагая лучшие условия, считает Перепелица.

