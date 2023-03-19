Иллюзия весны: синоптики предупредили об очередном похолодании

Минувшей ночью март снова доказал свой статус четвертого зимнего месяца. Более 20 метеостанций столичного региона зафиксировали от −6° до −13°, что больше соответствует климатической норме декабря, января и февраля, и лишь менее десятка наблюдательных пунктов показали мартовские температуры. На следующей неделе потепление, создав «иллюзию весны», вновь сменится похолоданием, предупредили в центре погоды «Фобос».

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«Следующая неделя ознаменуется мощным вторжением атлантического тепла, которое принесет очередную иллюзию наступления весны. Однако финал марта и начало апреля вновь разочаруют – резко похолодает, и зарядят снегопады, похоронив надежды на своевременное наступление климатической весны, которое в Москве в прошлом столетии происходило 27 марта, а в век глобального потепления – 21 марта», — сообщили синоптики.

Специалисты пояснили, что начало климатической весны определяется климатическими нормами и дата ее начала меняется только по мере обновления метеорологической статистики. Весна метеорологическая каждый год начинается в разные сроки и это зависит от складывающихся синоптических процессов.

В центре погоды «Фобос» объявили о начале метеорологической весны 2023 года в Москве 14 марта, когда среднесуточная температура воздуха превысила отметку в 0°, и «накопилось значительное положительное отклонение температуры». В текущем году метеорологическая весна в столице началась на четыре дня раньше, чем в прошлом.