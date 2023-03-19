Минобороны представило оперативные данные из зоны СВО

За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114-ти районах, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Вблизи поселения Отрадокаменка Херсонской области военнослужащие РФ ликвидировали два ангара с вооружением и военной техникой 122-й бригады теробороны, а в Харьковской области российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8.

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«На Купянском направлении ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Ольшана Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля», — сообщил Конашенков.

На Красно-Лиманском направлении, по его словам, были ликвидированы свыше 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30. На Донецком направлении уничтожено более 80-ти военнослужащих противника, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, три боевые машины РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли поражение ВСУ в районах Новомихайловки, Угледара, Пречистовки и Привольного ДНР, а также Орехова Запорожской области. За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих, три пикапа и гаубица Д-30. На Херсонском направлении были ликвидированы до 20-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две самоходные гаубицы «Гвоздика».

За прошедшие сутки, по данным Минобороны, российские средства ПВО перехватили девять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха», а также семь украинских беспилотников. Российские истребители сбили в районе Купянска Харьковской области украинский вертолет Ми-8.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 402 самолета, 222 вертолета, 3464 беспилотных летательных аппарата, 414 зенитных ракетных комплексов, 8338 танков и других боевых бронированных машин, 1069 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4388 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9011 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

