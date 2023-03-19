«Ответ на ордер»: в США оценили неожиданные поездки Путина

Президент РФ Владимир Путин в эти выходные посетил Севастополь и Мариуполь. Эти необъявленные рабочие поездки стали демонстративным ответом Кремля на выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер на арест главы государства, пишет американская газета The New York Times.

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«Визит господина Путина в Мариуполь стал самой близкой поездкой российского лидера к линии фронта с февраля прошлого года. Два громких визита [в Крым и Мариуполь] стали демонстративным жестом со стороны Кремля, совершенным менее чем через 48 часов после того, как международный суд выдал ордер на арест», — написал автор издания Кандрес Мартинес.

Международный уголовный суд в Гааге выдал 17 марта ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в «незаконной депортации» украинских детей. Комментируя это решение, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не признает юрисдикцию МУС. В посольстве РФ в Вашингтоне назвали это решение «беспрецедентной правовой вакханалией».

