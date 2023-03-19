Правительство Чукотки в полном составе ушло в отставку

Правительство Чукотского автономного округа в полном составе ушло в отставку в соответствии с уставом региона. Соответствующее решение принял временно исполняющий обязанности главы Чукотки Владислав Кузнецов, сообщается на сайте регионального правительства.

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«Сотрудники правительства региона и заместители губернатора будут исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства», — уточнили в пресс-службе.

Временно исполняющий обязанности главы региона Владислав Кузнецов назвал своей главной задачей сейчас — создать условия, чтобы «каждый житель округа чувствовал себя защищенным и видел свое будущее в развивающемся родном крае».

Президент РФ назначил Кузнецова врио главы Чукотки 15 марта. Ранее он занимал должность первого зампреда правительства Луганской Народной Республики. Прежний руководитель региона Роман Копин, руководивший округом более 14 лет, досрочно покинул пост по собственному желанию.

