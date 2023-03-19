Путин побывал в Мариуполе

Президент РФ Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь. Он объехал несколько районов города и пообщался с местными жителями. Кадры поездки по ночному Мариуполю опубликовал в своем Telegram-канале репортер ВГТРК Павел Зарубин. Глава государства также провел совещание в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

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Президент РФ прилетел в Мариуполь на вертолете, затем объехал несколько районов города за рулем автомобиля, совершая остановки. Во время поездки вице-премьер Марат Хуснуллин докладывал главе государства о ходе строительных и восстановительных работ.

«В частности, речь шла о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений», — уточнили в Кремле.

По данным пресс-службы, в микрорайоне «Невский» Путин пообщался с горожанами и по приглашению одной из семей зашел к ним в дом. Кроме того, глава государства «осмотрел береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места города», отметили в пресс-службе.

Также президент провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону. Он заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и нескольких военачальников, уточнили в Кремле.

