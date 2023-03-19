Российских школьников начали обучать африканским языкам

Африканские языки суахили и амхарский впервые начинают изучать в российских школах. Об этом заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов на Международной парламентской конференции «Россия — Африка», передает ТАСС.

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«В школах России начинают в качестве дополнительных языков преподаваться суахили и амхарский, что в общем не было даже во времена Советского Союза. Это значит, что мы имеем сквозную подготовку школа — университет — работодатель», — сообщил Маслов.

В Институте стран Азии и Африки, по словам профессора, возрождается преподавание языков, которое практически исчезло, например йоруба и сомалийского, кроме того, студенты обучаются суахили, амхарскому, зулу и многим другим.

«У нас готовится новое поколение людей, которые способны понимать менталитет и основные модели развития Африки, и понимать, что Африка — это не просто большой и единый континент. Есть разные регионы с разными экономическими и политическими традициями», — добавил Маслов.

Ранее замминистра образования РФ Константин Могилевский на этой же конференции сообщил, что ведется согласование документов о признании документов о российском образовании с восемью странами Африки (Маврикий, Алжир, Камерун, Конго, Мали, Гана, Гвинея и Экваториальная Гвинея), впервые прорабатывается вопрос подготовки таких соглашений с Угандой, Египтом и Марокко. Также, по его словам, планируется сотрудничество в сфере высшего образования с Мали, Исламской Республикой Мавритания, Королевством Лесото и Центральноафриканской Республикой.

