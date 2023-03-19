«Немного напуган»: создатель ChatGPT назвал риски, связанные с чат-ботом

Генеральный директор стартапа OpenAI Сэм Альтман признался, что «немного напуган» созданием чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT. Он не исключает появления реальной опасности, но при этом считает, что это может стать «величайшей технологией, которую человечество когда-либо разработало». В интервью телеканалу ABC News он призвал пользователей воспринимать ChatGPT, как «второго пилота» и не воспринимать систему как источник абсолютно точной информации.

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Выпущенный всего несколько месяцев назад, чат-бот считается уже самым быстрорастущим потребительским приложением в истории. Оно насчитывает 100 млн активных пользователей в месяц.

«Меня особенно беспокоит, что эти модели могут быть использованы для широкомасштабной дезинформации. Теперь, когда они лучше пишут компьютерный код, их можно использовать для наступательных кибератак», — сообщил Альтман.

Альтман и его команда надеются, что «модель будет более близка к способности рассуждать, а не запоминать», чтобы отделять факты от вымысла. По данным OpenAI, у GPT-4 уже на 40% больше шансов предоставить точную информацию, чем у его предыдущей версии. Создатель чата подчеркнул, что полагаться на систему как на основной источник точной информации совершенно не стоит и призвал пользователей перепроверять результаты программы.

Альтман также признался, что еще одно беспокойство у него вызывает то, что созданная им технология заменит многие рабочие места.

«Нужно смотреть на ChatGPT скорее, как на инструмент, а не как на замену. Человеческое творчество безгранично, и мы находим новые рабочие места… При этом образованию, конечно, придется измениться, но это случалось много раз с технологиями. Мы хотим, чтобы пользователи думали о ChatGPT как о "втором пилоте", о ком-то, кто может помочь написать обширный компьютерный код или решить проблему», — подчеркнул он.

