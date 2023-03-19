Ученые назвали простой способ определить у себя начальную стадию деменции

Ученые из Института исследования старения им. Артура Маркуса после проведенного эксперимента пришли к выводу, что плохая способность идти и одновременно выполнять какую-то умственную задачу в среднем возрасте может быть показателем ускоренного старения мозга. Результаты их работы опубликованы в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

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В эксперименте приняли участие около 1 тыс. жителей Испании в возрасте от 40 до 64 лет. Ученые наблюдали за ними с мая 2018 по июль 2020 года с использованием утвержденного приложения для смартфона. Исследовались время шага и «вариабельность времени шага» в условиях выполнения одной и двух задач отдельно. В качестве умственной нагрузки предлагалось во время ходьбы подсчитывать затраты на покупку привычных продуктов, либо идти и одновременно с кем-то разговаривать.

«Ходьба часто выполняется одновременно с другими когнитивными задачами, такими как разговор, чтение знаков или принятие решений. Регуляция походки, особенно в условиях двойной задачи, зависит от многочисленных когнитивных функций. У взрослых в возрасте 65 лет и старше даже незначительные когнитивные нарушения связаны с неустойчивостью и повышенными затратами на выполнение двух задач. Неустойчивость также является прогностическим фактором будущего снижения когнитивных функций», — говорится в публикации.

Как пояснил главный соавтор исследования, доктор философии и сотрудник Института исследований старения им. Артура Маркуса Джунхонг Чжоу, плохая способность идти и выполнять какую-то другую задачу в среднем возрасте может быть показателем ускоренного старения мозга и считается ярким симптомом приближающегося нейродегенеративного заболевания.