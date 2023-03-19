В проект российского коллайдера НИКА войдут ЮАР и Египет

Ученые Южной Африки и Египта будут участвовать в исследованиях на строящемся в Дубне коллайдере тяжелых ионов НИКА. Об этом сообщил руководитель департамента международного сотрудничества Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) Дмитрий Каманин на международной парламентской конференции «Россия — Африка в многополярном мире», передает ТАСС.

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«У нас уже есть устойчивое, долговременное сотрудничество с Южно-Африканской Республикой, с Египтом. Говоря о том, какие программы реализуются, следует сказать, что это целый спектр самых разнообразных работ. Наши партнеры успешно будут участвовать как в прикладных исследованиях, так и в исследованиях на самом острие науки, в частности, в строительстве суперсовременного комплекса коллайдера тяжелых ионов НИКА», — сообщил Каманин.

Он подчеркнул, что ОИЯИ предлагает не помощь, а возможность равноправного участия и взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами.

НИКА (NICA) — один из шести проектов класса «мегасайенс» в России. Новый ускорительный комплекс, разработанный в ОИЯИ для изучения свойств плотного барионного вещества, начали строить в Дубне в 2013 году. В полную силу коллайдер должен начать работать уже в 2023 году. Он позволит понять, как в первые мгновения после Большого взрыва во Вселенной образовались протоны и нейтроны.