Визит президента в Мариуполь: время пришло

Владимир Путин 19 марта впервые лично посетил Донбасс. Его прилет в Мариуполь был запланирован между двумя пунктами программы: поездкой в Крым на годовщину воссоединения и посещением командного пункта специальной военной операции в Ростове-на-Дону. По мнению политологов, поездка на автомобиле по восстанавливаемому Мариуполю – это сигнал, как на Запад, так и на Восток.

В самом конце прошлого года журналисты спросили Путина, когда он посетит новые регионы России, и получили ответ: «Когда придет время». И вот 19 марта это время пришло.

Президент прилетел в Мариуполь на вертолете. Затем он пересел за руль автомобиля, в качестве пассажира его сопровождал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

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Путин объезжал городские районы, а Хуснуллин докладывал о ходе строительных работ в городе и окрестностях, проинформировал о планах реконструкции мариупольского аэропорта, ремонте поврежденных домов и объектов теплоснабжения, возведении больниц, школ и детских садов.

В микрорайоне Невский Владимир Путин пообщался с жителями Мариуполя. Некоторые пожаловались на задержки зарплат и оформления российских паспортов. По приглашению одной из семей президент зашел к ним домой.

Оценивая значение поездки Путина в Мариуполь, политолог и военный аналитик Игорь Коротченко сказал «Эксперту», что она содержит несколько смыслов. «Посетив новые регионы, вошедшие в состав России перед встречей с Си Цзиньпином (которая состоится уже 20 марта), президент получил достаточно сильный аргумент для изложения своей позиции. Он лично увидел, что город успешно восстанавливается, что его жители рады нормализации городского хозяйства, которая началась после вхождения в состав России».

«Второй посыл адресован враждебным России государствам, — отметил политолог. — Несмотря на давление на нашу страну, наше общество консолидировано, мы не боимся внешних вызовов, будем отстаивать свои интересы. Путин, как политический и военный лидер государства, держит на контроле все важнейшие процессы в стране, включая восстановление освобожденных от нацистов городов, и понимает меру своей исторической ответственности».

Директор Института исследования проблем современной политики, кандидат политических наук Антон Орлов в разговоре с «Экспертом» уточняет, что визит Путина не был ответом на решение Гааги, принятое 17 марта (как поспешили его прокомментировать в некоторых западных СМИ). О поездке Путина в Крым было известно заранее. Это международная уголовная инстанция решила подстроиться под график Путина, а не наоборот. Хотя приезд в Мариуполь после Крыма действительно стал неожиданным для многих, отметил политолог.

«При этом, безусловно, Кремль противопоставляет Гааге живую реакцию жителей Мариуполя и их благодарность за проделанную работу в городе, за тот «островок рая», который они получили благодаря эффективной работе федеральной и местной власти», — говорит Антон Орлов.

«Также Путин недвусмысленно демонстрирует аудитории, что он владеет ситуацией на новых территориях, — продолжает Орлов. - И это сигнал не только рядовым россиянам, но и чиновникам всех уровней, ответственным за восстановление новых территорий. Внезапность визита призвана держать лиц, ответственных за восстановление региона и социальную защиту граждан, в тонусе. Еще одним важным посылом является демонстрация близости верховной власти к народу. Не случайно Путин в ходе визита в Мариуполь заходит в квартиры, фактически осуществляя экспертизу новостроек, самостоятельно ведет автомобиль, тем самым стремясь показать россиянам, что он простой человек, а не небожитель».

Как отметил в разговоре с «Экспертом» Игорь Коротченко, визит в Мариуполь не следует рассматривать отдельно от поездки в Крым перед этим, и от последующего посещения командного пункта СВО в Ростове-на-Дону. «Я думаю, что эти поездки связаны в единую историческую эстафету: территория, которая уже восстановлена – территория, которая восстанавливается сейчас – и посыл, что мы будем также восстанавливать следующие освобожденные территории. Мы будем их освобождать, не отрицая при этом возможные мирные инициативы, которые могут быть предложены Китаем», — сказал аналитик.

Накануне поездки в Мариуполь, в День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, Владимир Путин посетил историко-археологический парк «Херсонес Таврический». В сопровождении губернатора Севастополя Михаила Развозжаева и митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) глава государства осмотрел открытые на территории историко-археологического парка филиал «Артека» и детский художественно-эстетический центр. А после Мариуполя президент провел в Ростове-на-Дону совещание, в ходе которого заслушал доклады начальника Генерального штаба — первого заместителя Министра обороны Валерия Герасимова и ряда других военачальников.