Володин раскрыл свои доходы за 2022 год

Доход председателя Госдумы Вячеслава Володина за 2022 год составил 80,928 млн рублей. Большую часть задекларированной суммы составили проценты по вкладам, при этом часть из них, 34,7 млн рублей, были перечислены на благотворительность, сообщается в Telegram-канал сторонников спикера «Володин Саратов».

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«Общая сумма декларируемого дохода за 2022 год составляет 80 млн 928 тысяч рублей (сумма состоит из зарплаты и процентов по вкладам). Напомним, в 1999 году Вячеслав Володин принял участие в создании бизнес-структур и до 2007 года был их акционером. В 2007 году он вышел из состава акционеров, продав акции. Сегодня большую долю его доходов составляют проценты по вкладам, часть которых он тратит на благотворительность. В 2022 году сумма пожертвований составила 34 млн 763 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

На сайте Госдумы указано, куда направлялись пожертвования спикера в 2022 году. Согласно этим данным, основная часть суммы ушла «на финансирование развития социальной инфраструктуры и строительство социальных объектов, расширение детского сада подшефного лицея-интерната и оказание материальной помощи». Володин, в частности, выделял деньги на развитие Центра восстановления здоровья и реабилитации, на помощь приходам и монастырям РПЦ, на изготовление памятника герою Отечественной войны 1812 года Василисе Кожиной, на благоустройство сельских поселений и на поддержку приютов для животных.

В Telegram-канале сторонников Володина подчеркивается, что никаких объектов движимого и недвижимого имущества у спикера в прошлом году не появилось. У Володина четверо детей, трое из которых несовершеннолетние, а счетов и имущества за границей «ни у него, ни у его семьи никогда не было и нет».