Акции дня: бумаги банковского сектора просели на внешнем негативе

Российский фондовый рынок завершил падением торговую сессию на Мосбирже в четверг, 2 марта. Заметное снижение показали котировки банковского сектора: подешевели акции МКБ (-3,94% до 7,018 рублей за акцию), «Сбербанка» (-0,94% до 168,92 рубля за обыкновенную акцию), ВТБ (-1,32% до 0,016 рублей за акцию), банка «Санкт-Петербург» (-0,54% до 109,25 рублей за обыкновенную акцию).

Обвал на рынке начали фиксировать после происшествия в Брянской области, куда проникли украинские диверсанты и захватили заложников. В результате погибли люди. Президент РФ Владимир Путин назвал происшествие терактом.

Дополнительное давление на сектор оказывал тот факт, что на прошлой неделе США ввели блокирующие санкции против 11 банков РФ, в том числе МКБ, банков «Санкт-Петербург», «Уралсиб» и «Зенит».

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал -1,11% до 2254,3 пунктов. Индекс РТС снизился на -1,38% до 942,61 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:10 мск составила 84,64 долларов за баррель (+0,39%). Российская валюта слабела– 75,3 руб. за доллар.