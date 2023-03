Ароматно и вкусно

Нео-бистро K by Hydra с фантазией на тему ацтекской кухни и проект авторской парфюмерии и косметики Moleculе к международному женскому дню выпустили два новых коктейля, вдохновленные ароматами New Study и Aymara от парфюмерного дома Miller et Bertaux.

В первом коктейле New Study шеф-бармен Александр Литвинов миксует на гавайском роме, кокосе, малине и тропических фруктах. Цвет коктейля, впрочем как и этикетка парфюма напоминает о Средиземном море.

Не забудьте включить камеру со вспышкой: во время подачи коктейля можно увидеть серебряное облако из блесток.

Второй коктейль интерпретирован как путешествие в Боливию на озеро Титикака. Aymara получился более терпким и пряным. Внутри: джин, зеленый чай и смородиновый ликер.

Меню коктейлей (по 800 р. каждый) будет действовать с 6 по 12 марта и при заказе напитков каждый гость получит подарок — миниатюру аромата New Study или Aymara, а также сертификат на скидку —20% в проекты Molecule.

К by Hydra

Режим работы: 12:00-00:00

Телеграм: https://t.me/kbyhydra

Проект Molecule

Телеграм: https://t.me/moleculeru