Букет цветов в подарок: как выбрать, значение и цвет

Сегодня существует такая услуга, как доставка цветов. Все знают, что красные розы означают страсть, а белые указывают на чистоту, но мало кто знает, что означают другие композиции и какие цветы дарить.

Как выбрать цветы значение и цвет цветов для подарка

Первый вопрос, который нужно задать, — какую зеленую и цветочную упаковку подарить:

один цветок;

букет;

домашнее растение.

Основное правило, независимо от выбора, состоит в том, чтобы сопровождать цветочный подарок запиской, которую можно написать от руки, или, в случае цветов с доставкой на дом.

Когда вы плохо знаете получателя цветов, вы не можете быть уверены, что он любит срезанные цветы. В этом случае вы должны выбрать другой подарок, то есть красивое растение, которое не требует особых бытовых нужд, такое как спатифилло или его «красный брат» антуриум, или же красивую сверхстойкую юкку или композицию из суккулентов.

Цветы для женщины

Вы познакомились с девушкой и хотите подарить ей цветы, но не знаете какие? Выбирайте неформальный и смешанный букет, если вы уже не знаете ее предпочтения. Если девушка очень молода, спокойно выберите смешанные сезонные цветы, в которые можно включить 2 или 3 розы, если же это взрослая женщина, то красивый букет из роз обязательно оценят. Цвет? Белые и розовые розы будуь уместны. В качестве альтернативы приветствуется элегантный букет из орхидей неброских тонов.

Цветы на помолвку или День святого Валентина

В обоих случаях нет четких правил. Вы можете выбрать страстные красные розы или более нежные цветы, такие как орхидеи или белые и розовые розы, смешанные цветы и разноцветные букеты также идеально подходят. А еще лучше выбрать цветочный подарок на основе вкуса вашего партнера, которого вы уже должны отлично знать.

Цветы для матери

День матери – это праздник, посвященный материнской любви и жертвам, на которые идет каждая женщина, чтобы родить и воспитать своих детей. Любые цветочные композиции будут оценены. Отлично подоудут прекрасные неформальные букеты из смешанных цветов.

Цветы на рождение ребенка

Как правило, цветы для родившей женщины выбирают в зависимости от пола ребенка: розовые для девочек или светло-голубые или голубые для мальчиков. Можно остановить свой выбор на смешанных композициях, в которых преобладает указанный цвет.

Цветы для мужчины

Идеальные цветы для мужчины – голубые розы или цветы, близкие к этому цвету, лилии и подсолнухи. Мужчины почти никогда не покупают цветы для себя, но они все равно любят цветочные подарки, особенно если они хорошо подобраны и, возможно, сопровождаются небольшим подарком.