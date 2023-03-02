Чем март порадовал и огорчил российский бизнес

Одна из новаций касается работы организаций с персональными данными. С 1 марта вводятся в действие обновленные правила их обработки.

Как пояснила «Эксперту» старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права ИПиНБ РАНХиГС Татьяна Голубева, существенное изменение правил игры заключается в том, что теперь операторы обязаны уведомлять Роскомнадзор о работе с персональными данными. Причем «операторы» в данном случае — это многие работодатели и почти все фирмы, которые занимаются торговлей.

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Персональные данные подорожали

Уведомления теперь не нужны в том случае, когда речь идет о защите безопасности государства, общественного порядка, безопасности на транспорте, а также, если оператор обрабатывает данные в ручном режиме.

Кроме того, согласие на обработку персональных данных и согласие на распространение данных, согласно новым правилам — это два разных документа вместо одного прежнего на все случаи жизни.

«То есть, по новым требованиям, согласие на обработку персональных данных не дает права работодателю передавать куда-либо данные работника или иного человека, у которого такое согласие получается. Такое согласие может потребоваться, например, исключительно в рамках работы. Яркий пример — служба доставки: организация имеет доступ к данным и передает курьеру для доставки товара. Таким образом, чтобы иметь право передать персональные данные, у их владельца нужно получить отдельное письменное согласие», — рассказала Татьяна Голубева.

Не менее важный аспект — уничтожение персональных данных. Теперь этот факт нужно подтверждать документально. Если уничтожили информацию, которая есть только на бумажных носителях — нужен акт. Если же данные обрабатывались электронно или смешанно, то помимо акта нужна еще выгрузка из журнала регистрации.

«Это серьезная новация, прежде всего, она связана с тем, что электронные записи в реестре об уничтожении персональных данных будут приравниваться по своей силе к бумажным. И должны храниться в реестрах 3 года. Это делается для того, чтобы упорядочить ситуацию с базами данных, которые, к сожалению, можно купить, где угодно, — прокомментировал “Эксперту” новые правила доцент экономического факультета РУДН Роберт Воскерчян. —Также четко устанавливаются причины, по которым персональные данные уничтожаются, и то, в какие сроки это делается. Если по заявлению самого работника, то это семь дней. В случае утечки данных — 10 дней. Это “привет” тем, кто торгует персональными данными граждан. Во всех остальных случаях это 30 дней».

Кроме того, как отметил Роберт Воскерчян, ужесточается финансовая ответственность за неисполнение правил. Юридические лица будут платить за нарушение правил обращения с персональными данными 90 тысяч рублей штрафа, ИП – 40 тысяч рублей, а должностные лица (то есть, например, топ-менеджеры, которые принимают решения) — 20 тысяч рублей. «Связано это все с тем, что наводится порядок в документообороте и в работе с персональными данными, которые в электронном виде расходятся по всевозможным “конторам”, наживающимся на том, что является закрытой информацией», — резюмировал доцент экономического факультета РУДН.

Недвижимость — дело личное

Защищает государство данные и в сфере недвижимости — с 1 марта вступил в силу закон, который запрещает включать в выписку из ЕГРН данные о правообладателе. По мнению эксперта Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ, директора Ассоциации налоговых консультантов Владимира Саськова, данный запрет является знаковым.

«Фактически со вчерашнего дня получить информацию о владельце имущества в Росреестре может по сути только сам собственник. И это в определенной степени, по моему субъективному мнению, вызовет определенные сложности при оформлении сделок с имуществом. С сегодняшнего дня ни потенциальные покупатели, ни его представители не смогут получить информацию о реальном собственнике имущества самостоятельно, как это было ранее», — констатировал эксперт.

Он добавил, что каждый покупатель перед покупкой, естественно, стремится получить максимальную информацию о приобретаемом объекте и закрытие одной из важнейших составляющих сведений об объекте имущества – правообладателе – будет выступать серьезной помехой в оперативности получения нужных сведений и соответственно принятия решения о покупке.

«Данное обстоятельство может сказаться как на физических/юридических лицах — покупателях, так и на бизнес сообществе осуществляющих деятельность в сфере недвижимости, — считает Владимир Саськов, но при этом признает, что в данном решении есть логика. — В условиях развивающегося санкционного давления, закрытие информации о правообладателях в некоторой степени позволяет обеспечить информационную безопасность инвесторов в недвижимость, купируя риски злоупотребления сведениями».

Однако, как отметил адвокат, партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев, новый закон таит в себе именно юридические подводные камни. «Этот закон усложнит работу взыскателей, которые не смогут оперативно получить сведения о недвижимости должника, усложнит совершение сделок с недвижимостью, поскольку выписку сможет предоставить или собственник, или нотариус, самостоятельно покупатель выписку получить не сможет, а также разного рода расследования», — заявил он «Эксперту».

С другой стороны, уверена Татьяна Голубева, запрет на передачу персональных данных из ЕГРН без согласия правообладателя повысит взаимную ответственность при проведении сделок на рынке недвижимости и поможет исключить случаи мошенничества. «Кроме того, такая мера лишит недобросовестных участников рынка возможности перепродавать сведения из ЕГРН и создавать сайты-двойники», — заметила эксперт.

Она пояснила, что данные правообладателей в выписке из ЕГРН будут доступны только при условии, если владелец недвижимости открыл сведения о своих фамилии, имени, отчестве и дате рождения по специальному заявлению. Для этого в любой удобной форме, в том числе онлайн, собственник может обратиться в Росреестр и внести соответствующую запись в ЕГРН.

По словам Татьяны Голубевой, для защиты прав заявителей проверку достоверности выписки из ЕГРН сделали доступной с помощью специального QR-кода. «Росреестром разработан цифровой инструмент, который доступен на официальном сайте ведомства (rosreestr.gov.ru) уже с 1 марта 2023 года. Заинтересованное лицо, которому будет передан документ, отсканировав QR-код, получит подтверждение представленных сведений, либо их опровержение. Это исключит потенциальные риски при проведении сделки и гарантирует ее юридическую чистоту», — заверила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права ИПиНБ РАНХиГС.

Кроме того, она упомянула на тот факт, что закон не касается правообладателей недвижимости — юрлиц. Сведения о них по-прежнему будут общедоступными и указываться в выписках из ЕГРН.

Юрлицам придется расплатиться

Государство решило присмотреть не только за информацией о недвижимом имуществе и персональных данных как клиентов юрлиц, так и их сотрудниках, но и за самими сотрудниками. В частности, за их перемещениями к месту работы. В статье 302 Трудового Кодекса появились дополнения, вступившие в силу 1 марта: отныне доставка работников, работающих вахтовым методом, от места нахождения работодателя или пункта сбора до места выполнения работы и обратно осуществляется за счет средств работодателя.

«С 1 марта у работодателя появляются дополнительные расходы на вахтовиков – доставка последних от пункта сбора или места нахождения работодателя до места работы и обратно. Необходимо отметить, что страховыми взносами и НДФЛ эти выплаты не облагаются», — объяснила доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

В беседе с корреспондентом «Эксперта» она обратила внимание, что, кроме того, в ТК появилась норма, согласно которой работодатель вправе компенсировать стоимость проезда вахтовиков от места жительства до пункта сбора или места нахождения работодателя. «Размер и порядок компенсации устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов, трудовым договором», — говорится в обновленной статье ТК.

При этом на компенсационные выплаты также должно распространяться освобождение от НДФЛ и страховых взносов, добавила Лариса Сорокина. Поблажка, может, и не особо большая, однако в условиях общей высокой экономический турбулентности, для бизнеса она лишней не будет.

Каникулы нужно отработать

Еще одно послабление — кредитные каникулы по договорам, заключенным до 1 марта 2022 года. Ухватиться за нее индивидуальные предприниматели, представители МСП и даже физлица могут до 31 марта. Это, кстати, продленная «спасательная операция» — изначально «соскочить на каникулы» можно было только до 30 сентября 2022 года.



«Данная мера государственной поддержки в большей степени носила оперативный характер и была направлена именно на предоставление срока для решения возникших и потенциальных проблем в связи с санкционным давлением», — признал Владимир Саськов.

Однако в том, что эту меру продлят еще раз, эксперт сомневается. По его мнению, сегодня это уже не столь актуально, так как основная часть малого и среднего предпринимательства в той или иной мере адаптировалась к текущим условиям. Но всех под одну гребенку стричь нельзя, ведь адаптация — процесс зачастую индивидуальный.

«Механизм кредитных каникул выступает достаточно эффективной мерой государственной поддержки предпринимательства и в целях интенсификации развития внутреннего промышленного производства для определенных отраслей должна сохранится. Однако пока сигналов о продлении инструмента для пролонгации кредитных каникул в экспертных кругах нет», — отметил Владимир Саськов.

Нет, кстати, таких сигналов и на уровне правительства, в аккаунте которого в социальных сетях появилось сообщение о «мартовских новинках». В нем отдельный акцент был сделан как раз на том, что «запрыгнуть в вагон» каникул можно только до 31 марта.

Однако там есть и другой новый сигнал для бизнеса: сообщение о том, что малые и средние предприятия получили преимущественное право на выкуп движимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Речь идет о грузовиках, сельхоз– и строительной технике. То есть, кабмин недвусмысленно дает понять: каникулы за счет государства закончились, пора бы их отработать.