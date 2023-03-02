Должность гендиректора сети Metro в РФ занял бывший руководитель российского «Ашана»

Генеральным директором розничной сети Metro в России назначен Йоханнес Толай, ранее занимавший пост замглавы компании.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ретейлера.

Толай работает в российском Metro с середины осени прошлого года, до этого он руководил «Ашаном» в РФ, а в 2018-2019 годах был коммерческим директором в X5 Retail Group.

На своей новой должности топ-менеджер сфокусируется, в частности, на развитии e-commerce, а также программах поддержки для В2В-партнеров, говорится в сообщении сети.

Йоханнес Толай пришел на смену Мартину Шумахеру. Чем будет заниматься экс-гендиректор Metro, в пресс-релизе не сообщается.

В минувшем месяце глава компании Штеффен Гройбель заявил, что Metro придерживается планов по продолжению операций в России.

В России Metro Cash&Carry управляет 93 торговыми центрами в 51 регионе. Объем продаж в РФ в 2019-2020 году составил 2,6 млрд евро, численность сотрудников — примерно 12 тыс. человек. В первом квартале 2022 года продажи ретейлера увеличились на 20% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года и составили 7,6 млрд евро, EBITDA достигла 528 млн евро.