Дьявол кроется в комплектующих

Российские предприятия, связанные с обслуживанием электросетей, в целом с уверенностью смотрят в будущее. Несмотря на определенные трудности, возникшие из-за западных санкций, компании продолжают масштабировать производство, а также разрабатывать собственные интеллектуальные системы. Соответствующим опытом с «Экспертом» на полях форума «Цифровая устойчивость и информационная безопасность в России» поделился генеральный директор занимающегося решениями в сфере электроэнергии НТЦ «Нартис» Дмитрий Зарецкий.

«Нашей компанией в 2022 году было произведено чуть больше 1 млн интеллектуальных приборов учета. Для статистики в 2022 году всего в РФ было выпущено чуть меньше 2 млн приборов, получается, что мы сделали больше, чем все остальные производители, а их более 40», — рассказал он. На данный «Нартис» является поставщиком «Россетей», «Русгридро» и иных крупных холдингов.

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Кроме того, компания занимается производством шлюзового оборудования и устройств связи для передачи данных. После того, как несколько лет назад «Нартис» столкнулся с проблемой поставок некоторых комплектующих, на предприятии был организован дизайн-центр по производству микроэлектроники.

«Нами был разработан и сам процессор для прибора учета. Данный процессор добавлен в реестр Минпромторга», — сообщил Дмитрий Зарецкий. В беседе с корреспондентом «Эксперта» он рассказал, что сейчас большая часть оборудования на подобного рола производствах произведено за рубежом.

«Это стандартные конвейерные линии по поверхностному монтажу. У нас в России такие не производятся. При этом Китай сейчас стал очень качественным. Тоже касается и ряда ТПА-аппаратов. Вот если необходимы стальные формы, то их делают в России, но сами автоматы — все равно китайские. Есть варианты, когда собирают в РФ оборудование из китайских комплектующих, но по факту все равно Китай», — признал гендиректор НТЦ.

Комплектующие в отрасли энергоприборов — один из самых популярных вопросов, отметил Дмитрий Зарецкий. «Из позитивного: пластиковые корпуса — здесь все нормально, есть отечественные материалы для различного рода пластика. Компонентная база — не вся. Например, микроконтроллер наш, но есть куча маленьких, внутренних компонентов, которую все производители, абсолютно все, везут из Китая. Даже когда мы берем маленький болтик: для его производства все равно нужно купить оборудование, которое еще дороже. А у нас не сформирован рынок», — подчеркнул топ-менеджер.

Основная проблема, касающаяся комплектующих, считает Дмитрий Зарецкий, состоит в эффекте масштаба. Если российские производители в общей своей массе работают на рынок РФ — то это 140 млн потребителей, а у китайских конкурентов, даже если они не будут делать поставки за рубеж — 1,4 млрд.

«И даже если линии одни и те же, выпуск тот же, но спрос ниже — у нас такие линии частично бы простаивали. Единственный нормальный вариант, который я вижу, это консолидация компаний внутри России, развитие экспорта и налаживание отношений с Китаем. Если все идет с китайцами хорошо, то почему нет? Давайте по незначительным позициям с ними сотрудничать. А вот программное обеспечение, интеллектуальную собственность и прочее, конечно, нужно делать самим», — заключил он.