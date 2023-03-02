Эксперт: энергопереход на Западе превратился в замкнутый круг

С сентября 2021 года по июль 2022-го власти Евросоюза уже выделили 280 млрд евро для защиты потребителей от резких скачков цен на энергию. Такие данные приводит аналитический центр Bruegel. Но даже эти выплаты не могут предотвратить роста так называемой энергетической бедности, когда людям приходится экономить на каждом киловатте.

При этом попытки потушить растущее социальное недовольство за счет существенных ассигнований подрывают возможности Евросоюза по финансированию энергетического перехода. Разрыв энергетического сотрудничества с Россией не только больно бьет по карману рядовых европейцев, но и поставит под сомнение возможность продолжения прежней «зеленой» политики, направленной на полный отказ от использования ископаемого топлива, заявляет доцент финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов в аналитическом обзоре на отраслевом портале «ИнфоТЭК».

Эксперт со ссылкой на подсчеты еще одного западного аналитического центра Ember Climate, указывает, что прошедшей зимой правительства европейских стран потратили не менее 50 млрд евро на создание новой инфраструктуры для импорта нефти, нефтепродуктов и угля. И это — не считая вложений в сооружение мощностей по регазификации СПГ. При этом только в Германии планируется ввод в эксплуатацию шести плавучих СПГ-терминалов. В перспективе данные расходы будут только расти.

На шаткость перспектив, связанных с развитием возобновляемых источников энергии, указывают и западные аналитики. «Установленные мощности ВИЭ пока очень далеки от необходимых объемов. Единственный вывод, который тут можно сделать: на энергопереход потребуется гораздо больше времени в любом случае! Установка Евросоюза на нулевые эмиссии — дело далекого будущего, а не решение для дня сегодняшнего. Результат такой установки — еще больший объем выбросов. И путь впереди весьма тернистый», — отмечает главный эксперт Международного газового союза по геополитике Герт Гревинг.

Иными словами, доступность и дешевизна солнечной и ветряной энергии на Западе оказываются крайне обманчивыми. Там начали понимать, что ВИЭ — скорее роскошь, чем средство разрешения энергетических кризисов. При этом в данном контексте обвинить во всех своих бедах Россию не получается. Слишком явно зияют провалы энергетической политики самого Запада. К примеру, в ходе обсуждении вопросов энергетики и инвестиций часто не учитывается значительный промежуток времени между принятием инвестиционного решения и моментом фактического запуска проекта, указывает Валерий Андрианов со ссылкой на статью главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля.

Одновременно специалисты Wood Mackenzie отмечают, что инвестиции в западных странах в низкоуглеродную энергетику в последние годы находились на рекордных уровнях. По оценкам этой консалтинговой компании, для достижения нулевых выбросов необходимо как минимум удвоить финансовые вложения в создание альтернативных мощностей. И это без учета обязательных инвестиций в расширение сетей для поддержки высокого уровня электрификации. Деньги на эти цели устами Фатиха Бироля предлагается взять у нефтегазовой индустрии, которая, как можно было убедиться выше, вынуждена была во избежание вызванного политически мотивированным отказом от российских ресурсов энергетического коллапса вкладываться в собственную инфраструктуру, но теперь, по мнению руководителя МЭА, будет получать незапланированную прибыль.

«То есть надо не наращивать инвестиции в нефтегаз, чтобы обеспечить мир энергией на определенный (достаточно долгий) период, пока технологии ВИЭ не достигнут окончательной зрелости, а, наоборот, выкачать средства из НГК и направить их на развитие по-прежнему весьма ненадежного сектора глобального ТЭК. Уроки нынешнего энергокризиса, судя по всему, ничему не научили западных чиновников… Вместо того, чтобы выйти из порочного круга, они предлагают бежать по нему еще быстрее», — резюмирует Валерий Андрианов.