Электротранспорт требует субсидий

Число электроавтомобилей в России превысило 24 тыс. машин. Помимо частных автомобилей по дорогам страны уже ездят электробусы и газели. Однако пока процент такого экологичного транспорта невысок, а инфраструктура создается усилиями частных инвесторов. Замотивировать россиян пересесть на электротранспорт поможет поддержка государства, считают эксперты дискуссии «Развитие электротранспорта в новой экономической реальности», прошедшей в рамках Красноярского экономического форума (КЭФ-23).

Транспорт будущего

Доля электротранспорта в России пока небольшая, но стабильно показывает ежегодный прирост. По данным агентства «АВТОСТАТ», на начало 2023 года в России насчитывалось более 55 млн автомобилей. При этом база электромобилей – новых, с пробегом, праворульных, общественных видов транспорта – включает 24 тыс. машин.

В этому году в стране произведут от 15 до 20 тыс. электромобилей, рассказал автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. В частности, о планах выпустить 10 тыс. электромобилей сообщал завод «Москвич». В конце года опытную партию обещает собрать «Автоваз». Программа запуска своих электромобилей есть и на «Автоторе». Что касается общественного электротранспорта: новые машины произведут «КАМАЗ», «ГАЗ» и другие компании. Всего в этом году на рынке появится около новых 1000 электробусов.

«По итогам 2022 года – пять процентов рынка общественного транспорта – это электрический транспорт. В этом году выйдем уже на 10-процентый объем: выпустим 250-300 машин на электрическом приводе, которые разойдутся по 11 городам», – рассказал вице-президент по развитию корпоративных продаж группы «ГАЗ» Николай Одинцов.

Он напомнил, что проект по электробусам стартовал в 2018 году и первопроходцем стала Москва. Тогда «ГАЗ» заключил контракт жизненного цикла с правительством столицы и предоставил 100 электробусов и 30 зарядных станций. «Это стало началом эпохи электрификации общественного транспорта», - сказал Одинцов. В 2023 году «ГАЗ» расширит продуктовую линейку и выпустит новый 18-метровый электробус, добавил он.

Инфраструктура и перспективы

Подготовкой и развитием инфраструктуры для электротранспорта занимаются 35 операторов. Среди них крупные частные компании такие как Эн+ и «Русгидро». Для предприятий эти проекты важны с точки зрения реализации ESG-программ, а также в рамках популяризации экологичного транспорта в регионах присутствия.

«За 2020-2022 год мы построили за счет собственных средств 19 зарядных станций. Часть нацелены на охват туристических мест: например, можно поехать на Байкал в сторону острова Ольхон, не опасаясь, что не хватит заряда. Другая часть – зарядные станции в Иркутске, где количество собственников электрокаров высоко. Это связано, в том числе, с близостью к Японии, откуда привозят праворульные электромашины», – сообщил руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков.

В компании стараются придерживаться принципов импортозамещения при создании новой инфраструктуры: 16 станций – российские, собраны внутри страны, но пока с применением зарубежных комплектующих. Проблем с их обслуживанием не возникает. Новый виток в замещении импорта произошел после введения зарубежный санкций: все станции перевели на отечественное программное обеспечение (ПО). Это оказало положительный эффект, поскольку теперь обновление ПО происходит быстрее, что безусловный плюс для владельцев электрокаров. По словам Хардикова, Эн+ нацелена на интенсивное развитие внутри Иркутской области и готова обеспечить регион инфраструктурой для экотранспорта.

В «Русгидро» также озабочены вопросом развития сети ЭЗС. Компания уже построила 141 быструю ЭЗС в 28 субъектах страны, которые располагаются по маршруту Шелкового пути из Владивостока в Москву. По словам гендиректора «ЭЗС РусГидро» Дмитрия Беляева, к 2025 году число станций вырастет до 500 единиц, а к 2035 году – до 1,5 тыс. ЭЗС. Причем в компании намерены создавать не просто места для зарядки, но и транспортные хабы – с возможностью выпить кофе и сходить в туалет.

Уровень локализации производства электромобилей в течение нескольких лет может достигнуть 80% при условии поддержки государства, считает руководитель транспортных проектов фонда «Сколково» Кирилл Жанайдаров. По его словам, наиболее востребованным сейчас является производство батареек для экомобилей. Что касается программного обеспечения и моторов – в этих направлениях уже удалось достигнуть серьезных результатов.

Замотивировать на покупку

Подтверждение того, что будущее за электрокарами, можно увидеть на опыте Китая, где динамика продаж показывает рост, отметил Игорь Можаретто. Пока в России экокары в основном покупают коммерческие покупатели, а для обычных россиян электроавтомобиль по-прежнему экзотика. В среднем, экомобиль является вторым или третьим транспортным средством в семье.

«Если изучить мировой опыт, развитие вглубь идет за счет системы поддержки конечных покупателей. У нас эта система отсутствует. То, что предлагает государство – это больше декларация, чем реальная помощь. С прошлого года у нас на треть сократилась сумма дотаций на электрокары с 925 тыс. рублей до 625 тыс. рублей при условии покупки в кредит», - отметил он.

Повысить популярность электромобилей поможет рост жилищной застройки с зарядками на подземных паркингах, развитие инфраструктуры и конкуренция между операторами станций и государственные субсидии, считает Михаил Хардиков.

«Наличие субсидий дает возможность существенно увеличить количество зарядных станций. Мы посчитали и понимаем экономику: конкурировать на рынке имея субсидию – явно более выгодно. Субсидии уже есть, мы ждем, пока они придут в Иркутскую область», – сказал он и добавил, что Эн+ планирует участвовать в программе субсидирования строительства зарядных станций в 2024 году.

Другим драйвером развития может стать потребность таксопарков и каршерингов в экотранспорте. По подсчетам экспертов, поездка на экотакси обходится в 2-2,5 раза дешевле, чем на обычном автомобиле. Например, «Русгидро» уже занимаются развитием собственной сети каршеринга, которая на данный момент насчитывает 111 автомобилей, взятых в лизинг, рассказал представитель компании.