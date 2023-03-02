Эн+ готова стать объединяющим центром для развития электроэнергетики в Иркутской области

Компания Эн+, предприятия которой располагаются в Иркутской области, готова координировать работу по разработке плана развития электроэнергетики региона. Об этом сообщил глава энергетического бизнеса группы Михаил Хардиков в ходе экспертной дискуссии «Развитие энергетики Сибири: перспективные направления и прорывные решения» в рамках Красноярского экономического форума (КЭФ-2023).

«Мы как одна из крупнейших компаний Сибири готовы стать драйвером, объединяющим, координирующим центром. Разработать перспективный план развития электроэнергетики на три, пять или 15 лет, для того чтобы решить, как обеспечить восходящий спрос на электроэнергию. Ведь если растет спрос на электроэнергию – значит растет экономика, это тождественно», – сказал он.

Процесс строительства электростанции занимает 5-8 лет. Даже небольшая подстанция напряжения 220 кВ – минимум 3 года, а если работать не в ускоренном графике – 4-5 лет, пояснил Хардиков. Для реализации задачи нужны государственные субсидии, которые должны быть доступны, как частному бизнесу, так и госкорпорации, считает он.

В прошлом году Иркутская область заняла второе место по приросту электропотребления в стране после Дагестана, сообщил представитель Эн+. Таких показателей регион достиг, в том числе, за счет развития легального и нелегального майнинга. Криптовалютчиков привлекают в регион невысокие тарифы на электроэнергию. Майнеры открывают свои фермы, которые часто присоединяют к обычным электросетям в жилых домах, из-за происходят аварии и возгорания.

Из-за механизма перекрестного субсидирования за энергию платят не криптовалютчики, а крупный бизнес, который компенсирует часть затрат населения на электричество. Кроме того, местные жители открыли новый способ получения дохода: приобретают участки, присоединяют их к электросетям и продают под нужды майнеров, рассказал Хардиков. В результате количество заявок на техническое присоединение к сетям превышает реальные потребности жителей в энергии. Ответственности за неиспользование участка граждане не несут, а сетевые компании, в свою очередь, не могут отказать в подключении в сети. «Живой пример: 93 заявки на техприсоединение по 15 кВт, каждый участок 6 кв.метров. В результате появляются объявление "Продаю участок для майнинга". Это злоупотребление правом», – считает представитель Михаил Хардиков. По его мнению, в этом вопросе необходимо доработать нормативную базу.

Увеличить объем выработки энергии в Сибири можно за счет комплексного подхода: использования газа, угля, генерации в зависимости от целесообразности, предполагает эксперт. Необходимо использовать существующую инфраструктуру. «Мы считаем, что генерация на Ковыкте должна быть сделана. Если оттуда уходит газ, почему он не может превращаться в электроэнергию?», – сказал он.

Напомним, что добыча на одном из крупнейших по извлекаемым запасам газа месторождении в Ковыкте началась в конце 2022 года. Значительную часть голубого топлива планируют направлять в Китай по газопроводу «Сила Сибири». На внутренние нужды идет небольшой объем газа. Переработка топлива пока не обеспечена.