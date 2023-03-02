«Это наше преимущество»: Силуанов назвал объем госдолга России

Государственный долг РФ на начало 2023 года составил 15,1% ВВП. Об этом в интервью телеканалу RT заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Ранее РИА Новости со ссылкой на данные Счетной палаты сообщило, что объем внешнего госдолга РФ уменьшился впервые за три года, до 4,04 трлн рублей.

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«Мы проводили ответственную бюджетную политику. Это и бюджетное правило, это и низкий долг. У нас долг на начало текущего года составил 15,1% ВВП. И это наше преимущество, которое дает нам возможность маневра с точки зрения операций на финансовом рынке, и возможности для заимствования, финансирования расходов бюджета в будущем», — заявил Силуанов.

Министр отметил, что сохранить стабильность в стране помогло также создание независимой системы функционирования финансового рынка, в частности, платежной системы «Мир» и Системы передачи финансовых сообщений (СПФС). Благодаря им, решения по отключению от SWIFT, систем Visa и Mastercard, «не повлияли абсолютно на внутренние платежи», подчеркнул Силуанов.

Как сообщили РИА Новости в Счетной палате, объем внешнего госдолга по итогам 2022 года составил 4,039 трлн рублей. По итогам 2019 года он оценивался в 3,395 трлн рублей, в 2020-ом вырос до 4,189 трлн рублей, в 2021-ом — до 4,435 трлн рублей.