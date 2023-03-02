Новый фокус с газом у Европы не пройдет

Перспективы Старого Света в области энергетики выглядели очень тревожно осенью прошлого года, но европейцам благодаря удаче и собственным решительным действиям удалось безболезненно пережить зиму 2022-23 годов. Они договорились, например, сократить между 1 августа 2022 года и 31 марта 2023 года потребление газа на 15% по сравнению со средними показателями за пять последних лет. Кроме этого, европейские страны резко увеличили импорт сжиженного газа (СПГ), которым решили заменить российский газ. Объем импорта газа в 2022 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 60%. Главным поставщиком природного газа для Европы к концу года стала Норвегия, увеличившая его добычу на 8% по сравнению с 2021 годом.

Что касается удачи, напоминает Energy Monitor, то это третья по высоким показаниям термометров за все время метеонаблюдений осень, которая плавно перетекла в такую же аномально теплую зиму, что позволило тратить намного меньше газа на отопление. Достаточно сказать, что в январе столбик термометра во многих городах на востоке континента нередко поднимался выше 20°С.

Статья по теме: Goldman Sachs приготовил для Европы плохую новость по ценам на газ

Все это позволило сэкономить много газа, и его уровень сейчас в хранилищах намного выше, чем был во все последние годы. Благодаря высоким ценам на газ и ряду причин европейцам удалось быстро и без особых проблем наполнить в прошлом году подземные газовые хранилища.

Однако в этом году ситуация с подготовкой к зиме вполне может измениться в худшую сторону. Во-первых, на спотовый рынок газа вернулся Китай, который в прошлом году из-за вспышки пандемии вел себя на нем довольно вяло, что было, естественно, на руку Европе. В конце прошлого года Пекин отказался от нулевой терпимости к ковиду. Освобожденная от пандемических ограничений китайская экономика начала в этом году быстро восстанавливаться. Ожидается, что она вырастет в 2023 г. более чем на 5%. При таком росте ей, естественно, понадобится много топлива, включая газ, и энергии.

Спрос на газ в этом году резко вырастет, а вот предложение если и вырастет, то намного меньше, что приведет к усилению конкуренции на газовых рынках.

Ситуацию для Европы осложнит и прекращение поставок российского газа, от которого европейцы отказались сами. В этом году в отличие от прошлого им придется наполнять хранилища американским, норвежским, катарским, алжирским газом и газом от других производителей, но России среди них не будет. Между тем, в предыдущие годы, включая и 2022 год, российский газ доминировал на газовом рынке Европы.

Если следующая зима в Европе выдастся холодной, что вполне возможно при нынешней переменчивой погоде, то в отсутствии российского газа Европу могут ждать серьезные проблемы. Например, согласно расчетам аналитиков аналитического центра Брейгеля при худшем сценарии Европе придется снизить потребление газа на 26% по сравнению со средним уровнем за пять последних лет.

Кстати, привыкшие к теплой и сытой жизни европейцы неожиданно для всех показали, что могут неплохо экономить. К примеру, в августе 2022 – январе 2023 они снизили потребление газа даже не на планировавшие 15%, а на 19,3%. С другой стороны, это вовсе не значит, что они и в этом году будут экономить газ и электроэнергию с тем же рвением, что в прошлом.

К тому же, Европа большая и экономит по-разному. Например, в трети европейских стран ни о какой экономии никто ничего не слышал и не знает.

Несмотря на энергетический кризис Старый Свет не отказался от амбициозных планов по переходу к возобновляемым источникам энергии: планируется, что в 2030 году их доля европейском энергетическом балансе составит 45%. В прошлом году из энергии ветра и солнца на континенте был произведен рекордный объем электроэнергии – 22%, что впервые превысило долю электроэнергии из газа, составившую в 2022 году 20%.

Анализируя энергетическую безопасность Европы, экономисты Energy Monitor отмечают очень сложную картину из-за присутствия множества факторов, которые необходимо учитывать при расчетах и анализе.

Немецкий Институт экономических исследований недавно заявил, что не ждет предстоящей зимой ограничений подачи электроэнергии и газа благодаря импорту газа из Норвегии, Бельгии и Нидерландов, а также вводу в строй в последние недели сразу нескольких плавучих СПГ-платформ. Конечно, далеко не все специалисты смотрят с таким же оптимизмом на перспективы как первой экономики Европы, так и всего континента в конце 2023 года. Среди пессимистов, например, Международное энергетическое агентство (МЭА), аналитики которого считают, что ЕС в этом году может столкнуться с дефицитом газа в размере 10% от спроса на газ в докризисный период. Немало и прогнозов, в которых говорится, что зима 2023-24 гг. будет труднее той, что только что закончилась.

Фроггарт из Chatham House добавляет, что успех Европы в этом году частично можно объяснить тем, что весь континент жил и работал в кризисном режиме. В этом году ситуация в этом отношении может измениться.

Сейчас еще конечно рано говорить, чего стоит ждать от предстоящей зимы. Европейцев наверняка утешает и радует, что никто не ожидал от них такой прыти и таких результатов. Пожалуй, главным членом всего большого уравнения энергетической безопасности, от которого будет очень многое зависеть, является покупательная способность ЕС, позволяющая платить более высокую цену за энергию, чем могут заплатить большинство остальных покупателей. К ней наверняка придется прибегать уже в начале лета, но даже с большими финансовыми ресурсами предстоящая зима будет для европейцев, скорее всего, тяжелой.