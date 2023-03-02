Германия отчаянно цепляется за свою ключевую компетенцию

Министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Фолькер Виссинг заявил, что Берлин не поддерживает планируемый Евросоюзом запрет на продажу с 2035 года на территории объединенной Европы автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Позиция Германии сменилась от сомневающейся на негативную, объясняет Associated Press, после того, как Брюссель отказался гарантировать исключение из запрета автомобилей с двигателями, работающими на синтетическом топливе.
Европарламент и члены ЕС договорились в прошлом году, что автопроизводители должны сократить к 2030 году выбросы в атмосферу вредных веществ от новых автомобилей на 55% по сравнению с 2021 годом, а к 2035-му – на 100%. Это один из пунктов большого плана по сокращению загрязнения атмосферы планеты вредными веществами. Его суть в том, чтобы прекратить продавать на территории Союза машины, работающие на углеводородах и, в первую очередь, конечно, на бензине.
Несколько стран, включая Германию, попросили Еврокомиссию сделать исключение для автомобилей с двигателями, работающими на так называемом синтетическом топлив. Они утверждают, что его можно делать при помощи возобновляемых источников энергии и углерода, извлеченного из воздуха, и что машины на таком топливе не будут загрязнять атмосферу планеты вредными веществами.
Однако, как объяснил Фолькер Виссинг, ЕК отклонила просьбу Берлина. Поэтому, объяснил он, Германия не будет поддерживать запрет.
Виссинг уверен, что синтетическое топливо необходимо начать производить как можно быстрее и как можно в больших объемах, чтобы успеть до 2035 года оборудовать новые автомобили двигателями под него. Оно также пригодится для грузовиков, кораблей и самолетов.
«Еврокомиссия должна включить в запрет пункт, разрешающий регистрировать и после 2035 года двигатели, которые способны работать на синтетическом топливе»,- заявил Виссинг журналистам.
Вопрос об автомобильном топливе привел к расколу не только в объединенной Европе, но и внутри федерального правительства Германии. Свободная демократическая партия (FDP) и немецкие «зеленые», входящие в кабинет Олафа Шольца, диаметрально разошлись во взглядах на этот вопрос. Первые выступают за частичный запрет двигателей внутреннего сгорания, а вторые – за полный.
Главные оппозиционные партии Германии – правоцентристский блок из Христианско-демократического союза (CDU) и Христианско- социального союза (CSU) поддержали правительство и тоже выступили против полного запрета двигателей внутреннего сгорания. Они предупредили, что такой запрет очень сильно навредит одной из главных отраслей немецкой промышленности – знаменитому немецкому автопрому. Критики предложения Берлина утверждают, что для легковых автомобилей больше всего подходит технология электромобилей и что синтетическое топливо должно использоваться лишь там, где это необходимо. Например, для самолетов.
Бенджамен Стефан из Greenpeace утверждает, что согласно исследованиям ученых одно и то же количество электроэнергии позволит электромобилю проехать расстояние, в пять раз большее, чем автомобилю, работающему на синтетическом топливе.
«Автомобили не смогут после 2035 года использовать это неэффективное и дорогое топливо»,- подчеркнул Стефан и добавил, что Германии следовало бы увеличить инвестиции в производство электромобилей.