Германия отчаянно цепляется за свою ключевую компетенцию

Министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Фолькер Виссинг заявил, что Берлин не поддерживает планируемый Евросоюзом запрет на продажу с 2035 года на территории объединенной Европы автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Позиция Германии сменилась от сомневающейся на негативную, объясняет Associated Press, после того, как Брюссель отказался гарантировать исключение из запрета автомобилей с двигателями, работающими на синтетическом топливе.

Европарламент и члены ЕС договорились в прошлом году, что автопроизводители должны сократить к 2030 году выбросы в атмосферу вредных веществ от новых автомобилей на 55% по сравнению с 2021 годом, а к 2035-му – на 100%. Это один из пунктов большого плана по сокращению загрязнения атмосферы планеты вредными веществами. Его суть в том, чтобы прекратить продавать на территории Союза машины, работающие на углеводородах и, в первую очередь, конечно, на бензине.