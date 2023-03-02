Глава Брянской области сообщил об одном погибшем в результате атаки украинских диверсантов

Один человек погиб в результате обстрела украинской диверсионно-разведывательной группой автомобиля в Брянской области; ранен ребенок.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. В настоящее время ребенок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь», — написал глава региона.

Он отметил, что Вооруженные силы РФ проводят все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы.

Между тем «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы пишет, что в магазине в Любечанах в заложники взяты несколько человек. По данным ТАСС, в заложниках у украинских диверсантов могут находиться до шести человек.