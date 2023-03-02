Глава ЦБ указала банкирам на «дикую» практику оформления услуг против воли граждан

На встрече с членами Ассоциации банков России глава ЦБ Эльвира Набиуллина особое внимание уделила теме взаимодействия кредитных организаций с клиентами. Она рассказала про «вопиющие» случаи навязывания услуг и напомнила о праве регулятора приостанавливать продажу и требовать обратный выкуп продукта, которое еще не применялось, но судя по всему, будет задействовано в этом году.

Статья по теме: «Все достаточно благополучно»: Набиуллина оценила положение в банковском секторе

«Встречаются просто вопиющие случаи. Например, когда пенсионерке с доходом 20 тыс. рублей в месяц вместо вклада продали паи ПИФ, а пенсионерке в возрасте более 80 лет, тоже пришедшей открывать вклад, оформили договор накопительного страхования жизни с регулярными взносами по 100 тыс. рублей в течение 5 лет. Причем она пыталась отказаться, но ее убедили, что в ином случае она вклад открыть не может. Более того, когда она решила все-таки вернуться в банк и настоять на своем, встречу ей назначили ровно после окончания периода охлаждения и все это задокументировано», — рассказала Набиуллина.

Она поделилась еще одной историей, когда пенсионер заключил договор инвестиционного страхования жизни, где предусматривалась ежегодная оплата страховой премии равными платежами. Когда он пришел с очередными взносами по этому договору, ему оформили четыре новых идентичных договора страхования, совершенно ему не нужных, от которых он не смог отказаться.

Глава ЦБ подчеркнула, что эти ситуации — не единичны, и подобная практика у некоторых банков все расширяется. Помимо мисселинга, по ее словам, появилась «просто совсем уже дикая практика оформления услуг против воли гражданина». В пример она привела случай, когда человеку предложили заключить два договора страхования — один в обеспечение кредита (с небольшой страховой премией), второй — как дополнительный и добровольный, но в десять раз дороже. Клиент в заявлении проставил отметку о согласии только на первую страховку, но банк все равно включил в кредитный договор обе. Человек, не ожидая подвоха, договор подписал и, таким образом за кредитные средства оплатил две страховки.

«Я хотела бы напомнить, что у нас появилось право приостановки продаж и требования обратного выкупа продукта. Мы его еще не применяли, учитывая и сложную ситуацию, и, главное, реально довольно ответственное поведение банков в прошлом году. Но мы точно начнем это право задействовать в этом году, если эти практики не прекратятся. Сейчас мы видим, к сожалению, обратную тенденцию», — подчеркнула Набиуллина.

