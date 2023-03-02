Из App Store удалили приложения банков «Уралсиб», «Тинькофф», «Зенит» и «Приморье»

Приложения российских банков «Тинькофф», «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье» пропали из магазина AppStore.

Как сообщила пресс-служба «Тинькофф», уже скачанные приложения работают как обычно. «Вы можете переводить деньги, пополнять счет и совершать другие операции. Или делать все то же самое в личном кабинете на сайте "Тинькофф"», — уточняется в сообщении.

В конце февраля США ввели новые санкции в отношении России. В «черный список» вошли 11 российских финансовых организаций, среди которых оказались Московский кредитный банк, Металлинвестбанк, МТС-банк, «Уралсиб», «Санкт-Петербург» и «Зенит». Также десятый пакет санкций ввел Евросоюз. Под рестрикции ЕС подпали Альфа-банк, Росбанк, и «Тинькофф».