Кадыров призвал сурово разобраться с участниками теракта в Брянской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал самым суровым образом разобраться с теми, кто 2 марта совершил террористическую вылазку в Брянскую область.

По его мнению, никаких заигрываний с террористами быть не должно. В этой связи он считает, что необходимо разобраться не только с ними, но и привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России.

«Не дать им уйти, покарать на месте и навеки обезвредить, а после уже принять ответные меры в отношении Киева, – написал Кадыров в своём Telegram-канале. – Просто разбомбить все точки, имеющие прямое или косвенное отношение к этому нападению. И не нужно смотреть, что рядом могут быть гражданские объекты».

Как пояснил глава Чечни, если враг так относится к беззащитным, «то и нам не надо церемониться, так как дальше это уже война без правил, которая развязана и навязана нам дьявольским режимом Украины».

«Считаю, что следовало бы ввести в некоторых регионах военное положение с максимальным уровнем реагирования вместо ныне установленного среднего. Да, это может быть неудобным для местных жителей, зато они будут в безопасности. Это моё мнение, а нашему командованию, конечно, виднее», – резюмировал Кадыров.

Как писал «Эксперт», президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками образовательной программы «Школа наставника» заявил, что нападение украинских боевиков в Брянской области – это террористический акт.

«Сегодня они совершили очередной террористический акт, очередное преступление, – подчеркнул глава государства. – Они проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети. Открыли огонь по ним».

Ранее об этом же заявил и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, речь идёт именно об атаке террористов.

«На международной арене мы как обращали, так и будем обращать внимание, привлекать внимание мировой общественности к тем терактам, которые эти люди осуществляют», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

При этом Песков признался, что не в курсе, будет ли изменен статус спецоперации в связи с атакой украинских диверсантов в Брянской области.