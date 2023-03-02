Китай резко обошел Запад в технологической гонке

Сотрудники аналитического центра «Австралийский институт стратегической политики» (ASPI) насчитали 44 новых ключевых технологий в обороне, космосе, энергетике, биотехнологиях, искусственном интеллекте, роботехнике, окружающей среде и современных материалах, и утверждают, что в гонке за ними с огромным отрывом лидирует Китай. Ученые из Китайской Академии Наук намного опередили западных коллег, включая американцев, в работе над 37 или 84% технологий. Из приведенных цифр следует, что западные демократии безнадежно отстают в гонке за самыми главными новыми технологиями, что, как нетрудно догадаться, сулит им туманное будущее.

Исследование австралийских ученых, кстати, финансировалось Госдепом США. Соединенные Штаты несмотря на сохранение лидерства в развитии таких технологий, как высокопроизводительные и квантовые вычисления, создание маленьких спутников и вакцин, в подавляющем большинстве остальных безнадежно отстали.