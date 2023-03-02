Китай резко обошел Запад в технологической гонке

Сотрудники аналитического центра «Австралийский институт стратегической политики» (ASPI) насчитали 44 новых ключевых технологий в обороне, космосе, энергетике, биотехнологиях, искусственном интеллекте, роботехнике, окружающей среде и современных материалах, и утверждают, что в гонке за ними с огромным отрывом лидирует Китай. Ученые из Китайской Академии Наук намного опередили западных коллег, включая американцев, в работе над 37 или 84% технологий. Из приведенных цифр следует, что западные демократии безнадежно отстают в гонке за самыми главными новыми технологиями, что, как нетрудно догадаться, сулит им туманное будущее.
Исследование австралийских ученых, кстати, финансировалось Госдепом США. Соединенные Штаты несмотря на сохранение лидерства в развитии таких технологий, как высокопроизводительные и квантовые вычисления, создание маленьких спутников и вакцин, в подавляющем большинстве остальных безнадежно отстали.
«Западные демократии проигрывают в глобальном технологическом соревновании, включая гонку за научно-исследовательскими прорывами», — заявил в интервью Reuters один из авторов исследования.
Он считает, что правительства западных стран должны резко нарастить инвестиции в исследования, потому что китайские коллеги намного вырвались вперед благодаря работе по государственным программам.
Авторы исследования, в ходе которого были проанализированы наиболее часто цитируемые научные издания, также призывают к расширению сотрудничества между учеными и инженерами демократических стран. Они считают удивительный прорыв Китая в работе над сверхзвуковыми ракетами в 2021 году одним из доказательств лидерства китайцев.
«За последние пять лет в Китае были написаны 48,49% наиболее важных научных работ, которые позднее привели к созданию новых современных авиационных двигателей, включая двигатели, для сверхзвуковых ракет, — говорится в исследовании австралийских ученых.- В Китае находятся 7 из 10 главных научно-исследовательских институтов на планете».
Многие исследования китайских ученых и инженеров имеют очень большое практическое значение. Например, успехи китайцев в работе над фотонными датчиками и квантовыми коммуникациями могут привести к тому, что западные разведки, включая организацию «Пять глаз», объединяющую разведки США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии, перестанут «видеть» своего главного противника.
Китай, вероятно, станет монополистом в 10 областях, включая синтетическую биологию, где на долю китайских ученых приходится каждое третье исследование. Кроме этого, наибольший отрыв у Пекина в развитии электрических батарей, технологий 5G и нанопроизводстве. Кстати, научно-технические прорывы осуществляют в основном ученые и инженеры из КНР, которые учились за границей. В ходе исследования ASPI было установлено, например, что каждый пятый из ведущих китайских ученых стажировался в странах «Пяти глаз» и пользуется западным опытом и разработками.