Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым стартовал к МКС

Со стартового комплекса во Флориде запущен американский многоразовый пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX.

Об этом сообщает NASA.

К Международной космической станции (МКС) отправились американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади и российский космонавт Андрей Федяев.

Запуск осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в 00:34 по времени Восточного побережья США (08:34 мск).

Старт космического изначально был намечен на 27 февраля, однако его отменили из-за неполадки в системе зажигания двигателей ракеты-носителя на стартовом комплексе, связанной с засорением фильтра на линии подачи жидкости-воспламенителя.

Crew Dragon должен состыковаться с МКС в пятницу, 3 марта. Экипаж проведет на станции шесть месяцев.

Андрей Федяев отправился к МКС в рамках заключенного между «Роскосмосом» и NASA в 2022 году соглашения о перекрестных полетах, по которому ранее на американском корабле к Международной космической станции полетела россиянка Анна Кикина. Для Федяева это будет первый полет, так же как для его коллеги из ОАЭ.