Кредит Европа банк закрыл сделку по покупке российской «дочки» ушедшей из РФ группы IKEA

Кредит Европа банк закрыл сделку по покупке российской банковской «дочки» группы IKEA — Икано банка.

Как пишет агентство «Интерфакс», обратившее внимание на соответствующие данные в ЕГРЮЛ, Кредит Европа банк стал собственником финансовой организации 1 марта.

В начале года сделку одобрил президент РФ Владимир Путин. Это было необходимо, поскольку Икано банк входит в реестр кредитных организаций, для смены владельцев которых требуется специальное разрешение.

АО «Кредит Европа Банк (Россия)» основан в 1997 году, его бенефициаром выступает турецкий FIBA Holding. Филиальная сеть банка насчитывает 42 отделения в 21 городе РФ, а также 395 банкоматов и более 26 тыс. точек продаж в 77 городах. По состоянию на конец 2021 года банк обслуживал свыше 6 млн физлиц, 5,6 тыс. корпоративных клиентов и 15 тыс. предприятий МСП.

Икано банк основан в 2013 году на паритетных началах компании IKEA и Credit Europe Bank для развития потребительского кредитования в магазинах IKEA и торговых центрах «Мега» в РФ, а также для оказания финансовых услуг этим компаниям и их партнерам.

Осенью прошлого года Икано банк сообщил о прекращении действия своих карт. Его клиенты должны были погасить задолженность до 15 ноября или рефинансировать ее в Кредит Европа банке. Права требования по договору были переданы новому кредитору до 15 декабря, карты перестали работать 26 декабря.

IKEA с марта 2022 года постепенно сворачивает деятельность в России. В середине прошлого месяца правительственная комиссия одобрила продажу фабрик IKEA в России производителю кухонных столешниц АО «Слотекс» и изготовителю пиломатериалов ООО «Лузалес».