Лавров на G20 потребовал честного расследования подрывов газопроводов «Северный поток»

Москва настаивает на честном и быстром расследовании теракта на «Северных потоках» с участием РФ и других заинтересованных сторон.

Об этом в ходе заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) G20 заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, передаёт РИА Новости.

«Шокированы безнаказанной диверсией против магистральных газопроводов "Северного потока" в зоне ответственности НАТО и ЕС, – подчеркнул он. – Настаиваем на честном и быстром расследовании этого акта терроризма с участием России и других заинтересованных сторон».

Как ранее писал «Эксперт», официальный представитель МД КНР Ван Вэньбинь, отметив, что взрывы на газопроводах оказали негативное влияние на глобальный энергетический рынок, призвал провести объективное и беспристрастное расследование инцидента и привлечь всех виновных к ответственности.

Напомним, американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал расследование взрывов на «Северных потоках», в котором рассказал, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне прошлого года в ходе учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

По данным Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации. Москва настаивает на формировании генсеком ООН независимой международной комиссии для расследования инцидента в Балтике.