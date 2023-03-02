Минобороны сообщило оперативные данные о ходе спецоперации на Украине

Министерство обороны России на брифинге 2 марта сообщило оперативные данные о ходе специальной военной операции, которая продолжается на Украине.

По словам официального представительства ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за последние сутки на Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии ВС РФ уничтожено 270 украинских военнослужащих, 9 автомобилей, 6 боевых машин пехоты, 3 боевые бронированные машины, 2 гаубицы («Мста-Б» и Д-30), а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». В районе Авдеевки уничтожены узел связи и склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара в ДНР, Малой Токмачки и Каменского в Запорожской области. Потери противника здесь составили до 80 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, танк, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Красно-Лиманском направлении ВС РФ уничтожили до 160 украинских военных, 7 боевых бронированных машин и САУ «Гвоздика». На Купянском направлении – более 50 украинских военных и склад боеприпасов.

На Херсонском направлении ударами авиации и огнём артиллерии ВС РФ уничтожено до 80 украинских военнослужащих, 30 автомобилей, гаубица «Мста-Б», а в районе населенного пункта Токаревка (Херсонская область) – склад с боеприпасами 123-й бригады территориальной обороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и технике в 195 районах. В районе города Краматорск (ДНР) уничтожен украинский ЗРК «Бук-М1», а в районе города Никополь (Днепропетровская область) – радиолокатор наведения ЗРК «С-300».

Истребительной авиацией ВКС РФ в районе населённого пункта Михайловка (ДНР) сбит самолёт Су-24 воздушных сил Украины, а в районе населенного пункта Кураховка (ДНР) – украинский вертолет Ми-8.

Российские средства ПВО в районе населённого пункта Крынки Херсонской области сбили самолёт Су-25. Кроме того, за сутки ПВО сбили снаряд РСЗО HIMARS, а также уничтожили 14 украинских БПЛА в Харьковской области, ДНР и Херсонской области.

Всего с начала СВО ВС РФ уничтожили 393 украинских военных самолёта, 212 вертолётов, 3 295 БПЛА, 407 ЗРК, 8 105 танков и других боевых бронированных машин, 1 045 боевых машин РСЗО, 4 247 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 8 665 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

