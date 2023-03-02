«Мы их дожмём»: Путин о теракте украинских диверсантов в Брянской области

Нападение украинских боевиков в Брянской области – это террористический акт.

Об этом на встрече с участниками образовательной программы «Школа наставника» заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию в граничащем с Украиной российском регионе, передаёт РИА Новости.

«Сегодня они совершили очередной террористический акт, очередное преступление, – подчеркнул глава государства. – Они проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети. Открыли огонь по ним».

Как подчеркнул Путин, именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить на своей истории, лишить на своих традиций и языка.

«Эти преступления совершают неонацисты и их хозяева. Эти самые хозяева даже внимания не обратят на сегодняшнее нападение, но в конечном итоге у них не получится, мы их дожмём», – резюмировал российский лидер.

Как писал «Эксперт», руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами заявил, что на российский регион осуществлена атака террористов.

«Речь идёт об атаке террористов. Сейчас принимаются меры для их уничтожения. На международной арене мы как обращали, так и будем обращать внимание, привлекать внимание мировой общественности к тем терактам, которые эти люди осуществляют», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

При этом Песков признался, что не в курсе, будет ли изменен статус спецоперации в связи с атакой украинских диверсантов в Брянской области.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил об одном погибшем в результате обстрела украинской диверсионно-разведывательной группой автомобиля в Брянской области, также он рассказал об одном раненом ребёнке.